Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами

Переизбранный президент США Дональд Трамп готовится ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами, об этом сообщил американский политик Том Фиттон на своей странице в соцсети Truth Social. Сам Трамп прокомментировал соответствующий пост словом «Правда!!!».

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Фиттон отметил, что Трамп, помимо объявления чрезвычайного положения, хочет задействовать военные силы для борьбы с незаконной миграцией. Его главная цель – поменять политику администрации еще действующего президента США Джо Байдена, а также провести массовые депортации.

Издание Axios уточняет, что Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации, и это первый раз, когда он подтвердил, что готов пойти на такие меры ради сокращения нелегалов в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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