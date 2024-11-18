Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами
Переизбранный президент США Дональд Трамп готовится ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами, об этом сообщил американский политик Том Фиттон на своей странице в соцсети Truth Social. Сам Трамп прокомментировал соответствующий пост словом «Правда!!!».
Фиттон отметил, что Трамп, помимо объявления чрезвычайного положения, хочет задействовать военные силы для борьбы с незаконной миграцией. Его главная цель – поменять политику администрации еще действующего президента США Джо Байдена, а также провести массовые депортации.
Издание Axios уточняет, что Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации, и это первый раз, когда он подтвердил, что готов пойти на такие меры ради сокращения нелегалов в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оливье» к Новому году подорожает до 25%
- Глава Минобороны Британии отказался комментировать публикации про удары по РФ
- Губернатор Филимонов: Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза
- В Госдуму внесли проект обращения к правительству по вопросам миграции
- Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами
- ВЦИОМ: Россияне стали чаще читать литературу, а не новости
- Посол Белоруссии: Разрешение на удары вглубь РФ ведет к эскалации
- Один человек пострадал в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
- Апачев: Минкульт поддержит артистов, желающих выступить в Донбассе и Новороссии
- Великобритания внесла в санкционный список судно под российским флагом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru