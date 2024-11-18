Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами

Фиттон отметил, что Трамп, помимо объявления чрезвычайного положения, хочет задействовать военные силы для борьбы с незаконной миграцией. Его главная цель – поменять политику администрации еще действующего президента США Джо Байдена, а также провести массовые депортации.

Издание Axios уточняет, что Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации, и это первый раз, когда он подтвердил, что готов пойти на такие меры ради сокращения нелегалов в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

