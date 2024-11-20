Глава Липецкой области заявил о неприязни к мигрантам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал два вида мигрантов и отметил, что ему неприятны оба, сообщил Telegram-канал «Площадь», опубликовав фрагмент его общения с журналистами.

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Артамонов отметил, что мигранты делятся на легальных и нелегальных, подчеркнув, что ему неприятны и те, и другие.

При этом он заявил, что привлечение мигрантов в регион жизненно необходимо. Так, в производственном секторе области наблюдается их острая нехватка.

Ранее стало известно, что новые ограничения для трудовых мигрантов ввели в Сахалинской области — для них увеличили на 20% стоимость патентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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