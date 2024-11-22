Песков объяснил, зачем России нужны мигранты
России необходимы трудовые мигранты для динамичного развития государства на фоне напряженной демографической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, мигранты в РФ — «это потребность».
«Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что для динамичного развития и реализации всех планов России нужны рабочие руки, страна «их только приветствует».
Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к правительству РФ по вопросу реализации мер по противодействию нелегальным мигрантам, напоминает Ura.ru.
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