Песков объяснил, зачем России нужны мигранты

России необходимы трудовые мигранты для динамичного развития государства на фоне напряженной демографической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, мигранты в РФ — «это потребность».

«Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что для динамичного развития и реализации всех планов России нужны рабочие руки, страна «их только приветствует».

Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к правительству РФ по вопросу реализации мер по противодействию нелегальным мигрантам, напоминает Ura.ru.

