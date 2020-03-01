В России в марте меняются законы
В первые дни марта в России вступают в силу законы, которые касаются лекарственного обеспечения, продажи обуви, эксплуатации старых автомобилей, а также работы системы безопасности на транспорте, сообщает ТАСС.
Отмечается, что с 1 марта начинает действовать закон, по которому органы власти устанавливают порядок и критерии взаимозаменяемости лекарств. Этот же документ до конца 2023 года разрешит ввоз на территорию РФ отдельных партий незарегистрированных наркосодержащих или психотропных медикаментов по решению врачебных комиссий для лечения конкретных пациентов, уточняет Газета.ru.
Портал госуслуг, сайты всех федеральных и региональных органов власти становятся с 1 марта доступны совершенно бесплатно. На них можно будет войти даже при нулевом балансе – трафик не будет тарифицироваться.
С 1 марта вводится обязательная маркировка обуви. Она наносится насамое изделие, потребительскую упаковку, или на товарный ярлык. Благодаря тому, что участники рынка теперь обязаны вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте, покупатель может досконально изучить зарактеристики изделия, производителя обуви и другие параметры товара, добавляет РИА Новости.
В России введен новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Его действие касается раритетных и классических автомобилей, мотоциклов и прицепов старше 30 и 50 лет. В ГОСТе указаны требования к безопасности, соблюдение которых необходимо для допуска старого автомобиля на дорогу, сообщают Известия.
С понедельника изменится оплата юристов. Теперь сумма гонорара адвоката может зависеть от результата его работы. Такой вид вознаграждения получил название «гонорар успеха», отмечает RT. Уточняется, что оплата работы юристов по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях не изменится.
Электрошокеры смогут приобретать, использовать и хранить сотрудники подразделений транспортной безопасности, начиная со 2 марта. Законодательные изменения предусматривают условия применения приспособления. В частности, электрошокер можно использовать для подавления сопротивления, самозащиты, задержания преступников.
А с 28 марта операторы платежных систем обязаны незамедлительно информировать клиентов о блокировке денежных средств на счетах и банковских картах. При этом клиента уведомляют о причинах блокировки немедленно.
Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, как обезопасить собственные сбережения от кибер-преступников. Эксперт предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.
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