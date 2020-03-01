В России в марте меняются законы

В первые дни марта в России вступают в силу законы, которые касаются лекарственного обеспечения, продажи обуви, эксплуатации старых автомобилей, а также работы системы безопасности на транспорте, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 1 марта начинает действовать закон, по которому органы власти устанавливают порядок и критерии взаимозаменяемости лекарств. Этот же документ до конца 2023 года разрешит ввоз на территорию РФ отдельных партий незарегистрированных наркосодержащих или психотропных медикаментов по решению врачебных комиссий для лечения конкретных пациентов, уточняет Газета.ru.