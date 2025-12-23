По его словам, в целом стоимость корпоративных выступлений в этом году выросла кратно.

«Есть общее повышение цен, причем многократное, не на 5-10%. Артисты подняли гонорары во второй половине года именно на корпоративные выступления. Некоторые завысили их чуть ли не в два раза, потом начали демпинговать, потому что нет заказов. Какие-то исполнители повысили гонорары необоснованно, некоторые с учетом своей популярности. Та же Надежда Кадышева сейчас популярна у молодежи, на стримингах, потому завысила свой гонорар в десятки раз, и все равно актуальна. Есть и другие примеры. Тимур Родригез поднял гонорар до 3,5 миллионов, но и по прежнему гонорару не был особо интересен. Сейчас так вообще становится неинтересным, особенно со своими требованиями бытового райдера. Также я знаю, что Игорь Николаев завышал цену, потом просел по ней чуть ли не в два раза, чтобы добрать выступления», - сообщил Рудченко.

Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко рассказал «Радиоточке НСН», что гонорары за корпоратив от 25 млн рублей могут получать все артисты, собирающие стадионы, при этом средний новогодний ценник составляет миллион рублей

