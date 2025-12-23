Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
Гонорар Филиппа Киркорова за выступление на корпоративе превышает 10 миллионов рублей, но это не рекорд для 2025 года, сообщил НСН Павел Рудченко.
Во второй половине 2025 года большинство артистов кратно повысили гонорары за выступления на корпоративах. Однако некоторым из них, включая Тимура Родригеза и Игоря Николаева, пришлось идти на уступки заказчиков, чтобы не остаться без выступлений, заявил НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов на новогодних корпоративах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей нескольких ивент-агентств. Уточняется, что стоимость выступления группы «Ленинград» начинается от 20 миллионов рублей. Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 миллионов рублей, Григория Лепса - от 10 миллионов рублей. Однако Рудченко заявил, что Филипп Киркоров занимает далеко не второе место в топе артистов с самыми высокими гонорарами.
«Есть целый порядок артистов, которые работают за гонорары более 10 миллионов. Это и Кадышева, и Агутин, Григорий Лепс, группа «Ленинград», Филипп Киркоров. Однако не скажу, что Филипп Киркоров занимает в списке второе место, есть гонорары и повыше. По «Ленинграду» могу подтвердить информацию. Также Надежда Кадышева – одна из самых высокооплачиваемых артистов в конце этого года. У нее гонорары начинаются от 25 миллионов за корпоратив. Насколько я знаю, доходили и обсуждались суммы до 50 миллионов. Баста запрашивает за корпоратив около 17 миллионов. Дима Билан в районе 12 миллионов. Анна Асти в районе 12-14 миллионов. Есть в списке артистов с большим гонораром и Шаман», - рассказал он.
По его словам, в целом стоимость корпоративных выступлений в этом году выросла кратно.
«Есть общее повышение цен, причем многократное, не на 5-10%. Артисты подняли гонорары во второй половине года именно на корпоративные выступления. Некоторые завысили их чуть ли не в два раза, потом начали демпинговать, потому что нет заказов. Какие-то исполнители повысили гонорары необоснованно, некоторые с учетом своей популярности. Та же Надежда Кадышева сейчас популярна у молодежи, на стримингах, потому завысила свой гонорар в десятки раз, и все равно актуальна. Есть и другие примеры. Тимур Родригез поднял гонорар до 3,5 миллионов, но и по прежнему гонорару не был особо интересен. Сейчас так вообще становится неинтересным, особенно со своими требованиями бытового райдера. Также я знаю, что Игорь Николаев завышал цену, потом просел по ней чуть ли не в два раза, чтобы добрать выступления», - сообщил Рудченко.
Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко рассказал «Радиоточке НСН», что гонорары за корпоратив от 25 млн рублей могут получать все артисты, собирающие стадионы, при этом средний новогодний ценник составляет миллион рублей
