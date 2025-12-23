Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
Критика политиков и политических организаций, в связи с исполнением ими своих полномочий, не должна рассматриваться, как возбуждение ненависти или вражды. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.
Отмечается, что это также касается критики идеологических и религиозных объединений, общественных деятелей, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев.
В ВС РФ указали, что считать такую критику уголовным преступлением следует, если высказывания совершены публично, имеется призыв к противоправным действиям, оправдывается или утверждается необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии.
Кроме того, в суде указали, что демонстрация нацистской символики не будет нарушать закон, если её показ направлен на борьбу с экстремизмом.
Ранее Верховный суд РФ решил, что при сносе самовольных построек суды должны учитывать судьбы живущих в них граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
- Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
- АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
- Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru