Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти

Отмечается, что это также касается критики идеологических и религиозных объединений, общественных деятелей, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев.

В ВС РФ указали, что считать такую критику уголовным преступлением следует, если высказывания совершены публично, имеется призыв к противоправным действиям, оправдывается или утверждается необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии.

Кроме того, в суде указали, что демонстрация нацистской символики не будет нарушать закон, если её показ направлен на борьбу с экстремизмом.

