Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг

Госдума ужесточила наказание за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Как пишет RT, необходимые поправки в КоАП были приняты депутатами в окончательном чтении.

В частности, штрафы для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц были повышены с текущих максимальных четырёх тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Для юрлиц размер взыскания составит от 200 тысяч до полумиллиона рублей, вместо максимума в 40 тысяч рублей в настоящее время.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что допуслуги чаще всего навязывают гражданам при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг.

«Любое навязывание или создание условий для приобретения дополнительных товаров и услуг запрещено», - подчеркнул он.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
