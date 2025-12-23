Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
Госдума ужесточила наказание за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Как пишет RT, необходимые поправки в КоАП были приняты депутатами в окончательном чтении.
В частности, штрафы для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц были повышены с текущих максимальных четырёх тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Для юрлиц размер взыскания составит от 200 тысяч до полумиллиона рублей, вместо максимума в 40 тысяч рублей в настоящее время.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что допуслуги чаще всего навязывают гражданам при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг.
«Любое навязывание или создание условий для приобретения дополнительных товаров и услуг запрещено», - подчеркнул он.
Ранее в Госдуме предложили компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
