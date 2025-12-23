«У нас в этом году среди 25 классических выездных направлений 10 рекордов. Рекорд означает, что количество туристов превысило показатели 2019 года. Общий объем классических выезжающих туристов вместе с транзитниками составляет около 17 миллионов человек. Туроператорская доля — порядка 11 миллионов человек. Направления-рекордсмены: Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия. Эти страны показали спрос, превысивший показатели 2019 года», — сказала собеседница НСН.

В 2025 году, который подходит к концу, туристическая отрасль пережила всплеск новых тенденций. Показатели спроса установили рекорд, а предпочтения отечественных туристов подверглись заметной коррекции. Исключительные меры по продвижению въездного туризма вылились в неожиданные итоги.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что Египет рискует потерять часть российских туристов из-за дорогих виз, это будет существенно для тех, кто предпочитал недорогой отдых в отелях двух-трех звезд.

