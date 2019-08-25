Касперская дала совет по безопасности денежных счетов
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, как обезопасить собственные сбережения от кибер-преступников.
Aстронaвтa NASA Энн Мaкклейн зaподозрили в преступлении, совершенном в космосе, a именно незaконной слежке зa ее супругой — офицером рaзведки ВВС СШA Сaммер Уорден.
Кaк сообщaет The New York Times, последняя зaметилa, что кто-то просмaтривaл дaнные ее бaнковского счетa, и узнaлa, что вход в aккaунт был выполнен с компьютерa NASA, кaк рaз тогдa, когдa ее женa нaходилaсь нa борту МКС.
Мaкклейн не стaлa отрицaть, что зaходилa в бaнковский aккaунт Уорден, но зaявилa, что просто хотелa убедиться, хвaтит ли той средств для оплaты счетов и уходa зa ребенком (незaдолго до этого дaмы нaчaли оформлять документы нa рaзвод, с кем остaнется их общий сын тaк и не решили).
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН предложила для оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.
«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на нее положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной. С нее оплачивать товары через NFC, указывать ее данные на веб-сайтах и т.д. А основные средства хранить отдельно, чтобы к ним не было доступа через различные порталы. Тогда вы не потеряете все деньги сразу», - порекомендовала Наталья Касперская.
Эксперт отметила, что обеспечивать безопасность банковских счетов обязаны не только банки, но и пользователи. При этом она подчеркнула, что определенные действия обладателей современных гаджетов могут перечеркнуть все старания банковских служб по сохранению денег вкладчиков.
«Деньги – это то, что все злоумышленники любят похищать, и делают это самыми разными способами. Подсаживают вредоносное программное обеспечение на компьютер, планшет, смартфон. Присылают сообщение, сгенерированное по методу социальной инженерии – сообщение, которое вызовет у вас интерес. Вы на это сообщение кликаете – вам приходит какой-то вирус, с вас снимают интересующую информацию. В результате различных манипуляций вы можете открыть свой счет злоумышленнику, который начнет действовать от вашего имени. Банки в этом случае мало что могут сделать.
Есть еще метод двухфакторной аутентификации. Но в этом случае есть два противоположных тренда. С одной стороны, таким образом банк пытается лучше защитить своих пользователей. С другой – все идет по пути упрощения. Люди хотят быстрее получать услугу. А «быстро» - это снижение фактора безопасности», - предостерегла собеседница НСН.
Наталья Касперская напомнила, что по российским законам специальные службы на основании официальных запросов могут получить доступ к любым счетам граждан.
«Спецслужба может получить информацию. Если она делает официальный запрос, ей обязан ответить любой банк. Но для этого нужно серьезное основание. Например, обвинение в совершении преступления», - отметила эксперт.
Ранее Наталья Касперская рассказала НСН, как можно защитить личные документы, которые хранятся на удаленных серверах.
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