Деньги есть, лекарства будут

Об этом сам Дмитрий Медведев сообщил в соцсетях, пояснив, что некоторые формы необходимых препаратов — свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом, а производители не регистрируют их в России. Распоряжение премьера дает право Московскому эндокринному заводу, который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию, оперативно закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, клобазам, известный под торговым названием фризиум, в десяти лекарственных формах. «Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», - резюмировал премьер-министр.



С этого дня в России появилась возможность легального обеспечения больных детей психотропными препаратами, - указала в интервью НСН эксперт Фонда помощи «Вера», юрист Анастасия Жданова.

«До сегодняшнего дня в России отсутствовали легальные пути централизованного ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств для пациентов, у которых есть для этого жизненные показания. Из-за этого врачи зачастую рекомендовали такие препараты в устной форме, а дальше родители тяжелобольных детей оставались один на один с проблемой поиска незарегистрированных лекарств. Сегодня определен механизм централизованного ввоза таких препаратов. Теперь нужно чтобы врачи на местах просто надлежащим образом оформили медицинскую документацию о наличии у пациента показаний к применению этого препарата. После этого пациента или его документы направить на консилиум в федеральную медицинскую организацию. Возможность заочного консилиума предусмотрена, что очень важно, поскольку многие дети нетранспортабельны или живут в отдаленной местности».

Последний такого рода громкий скандал был связан как раз с препаратом фризиум. Жительницу Москвы задержали в почтовом отделении при получении посылки с заказанным по интернету лекарством. Он необходим ее неизлечимо больному ребенку. Женщину отпустили только после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство, - рассказала тогда директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Сын задержанной - пациент этого фонда.

Разработанная к этому дню схема будет работать до тех пор, пока выпуск всех этих препаратов в требуемых формах не будет налажен в России. А эта задача, как следует из заявления премьер-министра, должна быть решена до конца 2023 года.

