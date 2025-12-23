Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами

По его словам, если кошмары участились, то есть способы себе помочь. В первую очередь, нужно определить «эмоцию под сном» и постараться вспомнить, когда подобные эмоции были во время бодрствования.

Также следует уменьшить общий уровень напряжения. В этом могут помочь тёплый душ вечером, регуляция дыхания, медитация или практика осознанности, снижение потребления новостного контента перед сном.

Если кошмар связан с тревожным событием, то необходимо обозначить для себя реальные факты. Кроме того, может помочь метод «переписывания сна», то есть изменение финала на более позитивный и безопасный. Ещё один способ - прибегнуть к психотерапии.

«Кошмары — не враги. Они — сигналы... Если относиться к кошмарам не как к угрозе, а как к информации о необходимости что-то допрожить и переработать, — они перестают пугать и начинают помогать», - заключил Мисютин.

Ранее общественный деятель Андрей Кормухин призвал запретить в России показ и распространение хорроров, так как этот жанр кино негативно влияет на здоровье граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

