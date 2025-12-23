Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
Кошмары время от времени снятся каждому человеку, а нормальными считаются те из них, которые возникают после стресса или «горячих» переживаний последних дней. Об этом сайту aif.ru заявил клинический психолог Григорий Мисютин.
По его словам, если кошмары участились, то есть способы себе помочь. В первую очередь, нужно определить «эмоцию под сном» и постараться вспомнить, когда подобные эмоции были во время бодрствования.
Также следует уменьшить общий уровень напряжения. В этом могут помочь тёплый душ вечером, регуляция дыхания, медитация или практика осознанности, снижение потребления новостного контента перед сном.
Если кошмар связан с тревожным событием, то необходимо обозначить для себя реальные факты. Кроме того, может помочь метод «переписывания сна», то есть изменение финала на более позитивный и безопасный. Ещё один способ - прибегнуть к психотерапии.
«Кошмары — не враги. Они — сигналы... Если относиться к кошмарам не как к угрозе, а как к информации о необходимости что-то допрожить и переработать, — они перестают пугать и начинают помогать», - заключил Мисютин.
Ранее общественный деятель Андрей Кормухин призвал запретить в России показ и распространение хорроров, так как этот жанр кино негативно влияет на здоровье граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
- Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
- АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
- Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru