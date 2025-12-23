АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
Не было ни одного прецедента, когда туристов не пускали в Таиланд, разворачивая на границе, сказала в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
При въезде в Таиланд туристов действительно могут досматривать, но случаев, когда отдыхающим запрещали въезд в страну, не было, сказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Таиланд действительно объявил о том, что будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в связи с конфликтом, который разворачивается на границе страны. Конфликт с Камбоджей тлеющий, непонятно, в какую сторону это все пойдет. Дополнительные проверки в отношении туристов могут быть, если туристы ранее бывали в Камбодже. Это не является поводом для не запуска туристов в страну. Таких прецедентов нет вообще. Эти проверки в наименьшей степени касаются российских туристов, потому что наш рынок и наши туристы очень важны для Таиланда. Случаи проверок могут быть, случаев не запуска в страну нет», — сказала собеседница НСН.
Власти Таиланда ранее ввели дополнительные меры контроля при въезде иностранных граждан, включая туристов из России. Решение принято на фоне обострения ситуации на границе с Камбоджей. Разъяснения по действующим правилам опубликовало Министерство туризма и спорта королевства, сообщает Турпром.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян говорил НСН, что новости об обострении на границе Таиланда с Камбоджей никак не влияют на бронирования туров, ситуация не является основанием для отмены и возврата средств, так как затрагивает только половину процента туристов.
