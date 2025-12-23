Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
Блокировка звонков в иностранных мессенджерах в России привело к снижению количества случаев кибермошенничества. Как пишет RT, об этом заявили в Кремле.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за последний год российские пенсионеры отдали злоумышленникам 400 млрд рублей.
«Благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений... снижается», - указал он на заседании центрального штаба Народного фронта.
Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали схему, связанную с фиктивными выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
- Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
- АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
- Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru