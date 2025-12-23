Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за последний год российские пенсионеры отдали злоумышленникам 400 млрд рублей.

«Благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений... снижается», - указал он на заседании центрального штаба Народного фронта.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали схему, связанную с фиктивными выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации, сообщает «Свободная пресса».