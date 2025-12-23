Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
Традиционное голосование является базовым и отказываться от него никто не собирается. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
По её словам, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году будет проводиться параллельно традиционному.
Памфилова добавила, что власти помогут регионам, желающим использовать дистанционное электронное голосование, создать необходимые условия, несмотря на возможные помехи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на участие Совета по правам человека (СПЧ) в мониторинге на выборах в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
- Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
- АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
- Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru