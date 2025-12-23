Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году

Традиционное голосование является базовым и отказываться от него никто не собирается. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах

По её словам, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году будет проводиться параллельно традиционному.

Памфилова добавила, что власти помогут регионам, желающим использовать дистанционное электронное голосование, создать необходимые условия, несмотря на возможные помехи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на участие Совета по правам человека (СПЧ) в мониторинге на выборах в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры