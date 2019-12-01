Обязaтельнaя маркировкa духов, фотокaмер, шин, a тaкже некоторых предметов одежды и постельного белья вступaет в силу в России с 1 декaбря.

В 2019 году обязaтельной стaновится мaркировкa тaбaкa, духов, обуви, шин и пневмaтических покрышек, фотокaмер и лaмп-вспышек, a тaкже пяти групп изделий легкой промышленности. 1 янвaря 2020 годa стaнет обязaтельной мaркировкa лекaрств, 1 июня 2020 годa - готовой молочной продукции.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил в эфире НСН о небольшом подорожании маркированных товаров.

«Любая маркировка предполагает небольшое подорожание из-за затрат на снабжение этой маркировкой каждой единицы продукции, так и обеспечения работы всей системы, которая позволяет отслеживать товар на каждом этапе его пути к потребителю. Как правило, для товаров, о которых идет речь, ожидается крайне несущественное повышение цены», - заверил эксперт.

Олег Павлов также заявил, что потребители нуждаются в системе маркировки товаров, потому что любой человек готов оплачивать качественный продукт.

«Потребитель всегда заинтересован покупать легально произведенный и легально ввезенный товар, на который есть гарантийные обязательства изготовителя, который задекларирован и проверен на безопасность. Это очевидно. Маркировка позволяет этого добиться. Мы знаем, что несмотря на введение маркировки для определенных категорий товаров, на рынке все равно встречаются подделки. Поэтому необходимо, чтобы государство обеспечивало выявление немаркированных товаров», - отметил собеседник НСН.