Потребители ждут подорожания маркированных товаров
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в эфире НСН, как маркировка повлияет на стоимость товаров.
Обязaтельнaя маркировкa духов, фотокaмер, шин, a тaкже некоторых предметов одежды и постельного белья вступaет в силу в России с 1 декaбря.
В 2019 году обязaтельной стaновится мaркировкa тaбaкa, духов, обуви, шин и пневмaтических покрышек, фотокaмер и лaмп-вспышек, a тaкже пяти групп изделий легкой промышленности. 1 янвaря 2020 годa стaнет обязaтельной мaркировкa лекaрств, 1 июня 2020 годa - готовой молочной продукции.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил в эфире НСН о небольшом подорожании маркированных товаров.
«Любая маркировка предполагает небольшое подорожание из-за затрат на снабжение этой маркировкой каждой единицы продукции, так и обеспечения работы всей системы, которая позволяет отслеживать товар на каждом этапе его пути к потребителю. Как правило, для товаров, о которых идет речь, ожидается крайне несущественное повышение цены», - заверил эксперт.
Олег Павлов также заявил, что потребители нуждаются в системе маркировки товаров, потому что любой человек готов оплачивать качественный продукт.
«Потребитель всегда заинтересован покупать легально произведенный и легально ввезенный товар, на который есть гарантийные обязательства изготовителя, который задекларирован и проверен на безопасность. Это очевидно. Маркировка позволяет этого добиться. Мы знаем, что несмотря на введение маркировки для определенных категорий товаров, на рынке все равно встречаются подделки. Поэтому необходимо, чтобы государство обеспечивало выявление немаркированных товаров», - отметил собеседник НСН.
Эксперт напомнил, что потребители для проверки подлинности приобретаемого товара могут воспользоваться онлайн-сервисами и, в случае подделки, вернуть его продавцу.
«Один из элементов введения системы маркировки – онлайн сервисы, которые за долю секунды позволяют потребителю установить, является ли данный товар легальным или продавец пытается изобразить схожий рисунок штрих-кода или какого-то знака. Мы сталкивались с такими фактами при проверке онлайн-чеков. Как вы знаете, каждый из них снабжен Qr-кодом. Так вот, некоторые недобросовестные продавцы используют поддельные аппараты, которые выдают контрафактные чеки. При проверке соответствующим приложением выявляется, что чек не существует в базе, он не настоящий. То же самое будет с маркировкой товаров», - пояснил глава «Общественной потребительской инициативы».
Павлов заявил, что к продавцам и производителям контрафактной продукции будут применять жесткие санкции.
«Нелегальный товар не может находиться в обороте. Санкции максимально серьезные: конфискация товара, штраф от 100 тысяч рублей, административное приостановление деятельности», - рассказал эксперт.
Ранее исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова в эфире НСН подтвердила опасения потребителей из-за введения маркировки.
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