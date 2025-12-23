Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
Олег Павлов заявил НСН, что увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг поможет бороться с нарушителями.
В сфере страхования, банковского обслуживания, в сфере связи и транспортного обслуживания с навязыванием дополнительных слуг сталкиваются более 50% граждан, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Сейчас они составляют от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч — для юридических. Теперь же должностных лиц и ИП оштрафуют за нарушения на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Павлов уверен, что это поможет бороться с нарушителями.
«Проблема навязывания услуг стоит достаточно остро, у нас расширились полномочия и регулирование. Факт ненавязывания при необходимости доказывает сам продавец. Но сохранялась проблема низких штрафов, которые просто закладывались в противоправную деятельность. С увеличением штрафов риски для нарушителей сильно возрастают, поэтому мера должна привести к позитивным результатам. При этом сейчас контрольные мероприятия нужно согласовывать с прокуратурой, что тоже тормозит процесс», - отметил он.
Он также рассказал, куда обращаться в случае нарушения.
«Потребитель может отправить жалобу непосредственно в Роспотребнадзор, а также может обратиться в суд по месту своего жительства. В таком случае можно требовать компенсацию всех расходов и убытков. В сфере страхования, банковского обслуживания, в сфере связи, транспортного обслуживания с таким навязыванием сталкиваются более 50% граждан. Автодилеры, например, очень любят навязывать дополнительные товары и услуги. Здесь надеемся, что будет наведен порядок теперь», - заключил собеседник НСН.
В России цены за товары или услуги часто не соответствуют заявленным, однако магазины и предприниматели не несут за это серьезной ответственности, заявил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Второй эшелон»: Почему Южная Корея не расстроена взрывом своей ракеты
- Кремль: Благодаря блокировке звонков в мессенджерах снизилось число мошенничеств
- Госдума ужесточила наказание за навязывание дополнительных товаров и услуг
- Автодилеры и операторы: Кто незаконно навязывает платные услуги россиянам
- Россиянам объяснили, как бороться с ночными кошмарами
- Памфилова заявила, что традиционное голосование сохранится на выборах 2026 году
- Не только «Ленинград»: Какие артисты задрали ценник на корпоративы
- АТОР опроверг массовый отказ россиянам на въезд в Таиланд
- Верховный суд отказался считать критику политиков разжиганием ненависти
- Глава АТОР назвала главное туристическое событие России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru