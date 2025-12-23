«Проблема навязывания услуг стоит достаточно остро, у нас расширились полномочия и регулирование. Факт ненавязывания при необходимости доказывает сам продавец. Но сохранялась проблема низких штрафов, которые просто закладывались в противоправную деятельность. С увеличением штрафов риски для нарушителей сильно возрастают, поэтому мера должна привести к позитивным результатам. При этом сейчас контрольные мероприятия нужно согласовывать с прокуратурой, что тоже тормозит процесс», - отметил он.

Он также рассказал, куда обращаться в случае нарушения.

«Потребитель может отправить жалобу непосредственно в Роспотребнадзор, а также может обратиться в суд по месту своего жительства. В таком случае можно требовать компенсацию всех расходов и убытков. В сфере страхования, банковского обслуживания, в сфере связи, транспортного обслуживания с таким навязыванием сталкиваются более 50% граждан. Автодилеры, например, очень любят навязывать дополнительные товары и услуги. Здесь надеемся, что будет наведен порядок теперь», - заключил собеседник НСН.

В России цены за товары или услуги часто не соответствуют заявленным, однако магазины и предприниматели не несут за это серьезной ответственности, заявил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

