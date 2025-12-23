Глава АТОР назвала главное туристическое событие России

«Открытие аэропорта в Геленджике отрасль и туристы оценили как один из самых приятных сюрпризов этого года. Открытие аэропорта позволило нивелировать тенденцию очень сильного снижения спроса на черноморские курорты. Сочи тоже не досчитался туристов. По оценке наших аналитиков, Сочи в этому году потерял порядка 3,5-4% туристов. В Геленджике число туристов немного выросло, но главным бенефициаром перераспределения турпотоков на Черном море стал Крым», — сказала собеседница НСН.

Напомним, 18 июля 2025 года в аэропорту Геленджика приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет. Речь идёт о самолёте Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы. По традиции, лайнер встретили водной аркой.

Ранее Ломидзе рассказала в пресс-центре НСН, что динамика внутреннего туризма оказалась по итогу году ниже ожиданий, однако Крым нарастил турпоток на 68%.

