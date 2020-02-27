Налог на «неэкологичный» транспорт ударит по бедным россиянам

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?».

Минпромторг направит в Минтранс предложение о повышении налога на старые автомобили. Инициатива касается коммерческого транспорта, соответствующему экологическому стандарту Евро-3 и ниже. По словам представителя Минпромторга, цель предложения в том, чтобы повысить привлекательность новых экологичных машин для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде.

Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев в пресс-центре НСН заявил, что повышение налога отразится, прежде всего, на бедных россиянах.

В пресс-центре НСН обсуждают повышение налога на «неэкологичный» транспорт

«Мы во фракции ЛДПР всегда выступали за отмену транспортного налога. Сейчас в России достаточно большое количество автомобилей класса «Евро-3» и ниже. А также более 15 млн автомобилей класс которых не определен… Повышение транспортного налога на эти автомобили пока что сложно рассматривать. Мы понимаем, что попытка сделать бедных людей беднее, а богатых богаче или каким-то образом повысить бюджеты муниципалитетов за счет введения дополнительных налогов, в данной экономической ситуации будет не правильно. Также нет понимания, как эти дополнительные средства, в случае поддержания данного предложения, будут расходоваться», - сказал Зайцев.

Он также добавил, что даже в Москве и Московской области автомобилей соответствующего класса довольно много.

«Просто они не так часто ездят в центр, поскольку введены такие меры как платная парковка, которая постоянно расширяется и дорожает, людям это экономически неэффективно», - уточнил спикер.


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ФОТО: НСН
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