Налог на «неэкологичный» транспорт ударит по бедным россиянам

«Мы во фракции ЛДПР всегда выступали за отмену транспортного налога. Сейчас в России достаточно большое количество автомобилей класса «Евро-3» и ниже. А также более 15 млн автомобилей класс которых не определен… Повышение транспортного налога на эти автомобили пока что сложно рассматривать. Мы понимаем, что попытка сделать бедных людей беднее, а богатых богаче или каким-то образом повысить бюджеты муниципалитетов за счет введения дополнительных налогов, в данной экономической ситуации будет не правильно. Также нет понимания, как эти дополнительные средства, в случае поддержания данного предложения, будут расходоваться», - сказал Зайцев.

Он также добавил, что даже в Москве и Московской области автомобилей соответствующего класса довольно много.

«Просто они не так часто ездят в центр, поскольку введены такие меры как платная парковка, которая постоянно расширяется и дорожает, людям это экономически неэффективно», - уточнил спикер.



