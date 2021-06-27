В России ученые поспорили о новой пандемии страшного вируса Nipah

Вирусологи и биологи в России разошлись во взглядах на пандемию из-за вируса Nipah

В Индии у летучих мышей впервые в индийском штате Махараштра обнаружили вирус Nipah. Ученые из Национального института вирусологии Индии опубликовали соответствующую статью в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Отмечается, что Nipah относится к наиболее опасным видам вирусов в мире. Его частыми носителями являются летучие мыши и лисы. Однако, человек также может заразиться, если съест фрукт, на который попала слюна больного животного. У медиков нет вакцины против вируса Nipah, поэтому смертность от него колеблется на уровне 40-75%, пишет Газета.ru.

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Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу «360» подробнее описал последствия заражения вирусом Nipah.

«Это РНК-содержащий вирус. Были вспышки на протяжении последних 20 лет…Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», - рассказал Альтштейн.

По мнению ученого, вирус Nipah, обладая высокой летальностью, вряд ли вызовет эпидемию именно из-за способа его передачи. По его словам, от человека к человеку вирус передается, но не активно, поэтому эпидемий не бывает. 250 заболевших насчитали во время самой масштабной вспышки вируса Nipah.

«Этот вирус без эпидемического потенциала», — заявил эксперт.

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С выводами коллеги не согласился биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. Он заявил, что вирус может получить широкое распространение на планете аналогично COVID-19. Об этом биолог рассказал РИА ФАН.

«С уханьской трагедией эти сообщения можно увязать, поскольку СМИ распространяют информацию о том, что первое заражение человека [коронавирусной инфекцией] произошло от летучей мыши. Если вирус Nipah будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру», — заявил Евгений Абизов.

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Ученый считает, что людям довольно просто защитить себя от заражения вирусом через фрукты. По его мнению, люди вряд ли будут доедать за животными поврежденные плоды, и таким образом сберегут свое здоровье.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников согласился с прогнозом миллиардера Билла Гейтса, который он опубликовал о новой пандемии, угрожающей человечеству, сообщает Газета.ru. Мясников разделяет мнение Гейтса об эпидемии с высокой смертностью, к которой мир, несмотря на пандемию коронаривуса, все еще не готов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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