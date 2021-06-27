В России ученые поспорили о новой пандемии страшного вируса Nipah

В Индии у летучих мышей впервые в индийском штате Махараштра обнаружили вирус Nipah. Ученые из Национального института вирусологии Индии опубликовали соответствующую статью в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Отмечается, что Nipah относится к наиболее опасным видам вирусов в мире. Его частыми носителями являются летучие мыши и лисы. Однако, человек также может заразиться, если съест фрукт, на который попала слюна больного животного. У медиков нет вакцины против вируса Nipah, поэтому смертность от него колеблется на уровне 40-75%, пишет Газета.ru.