Доктор Мясников и Билл Гейтс сошлись в прогнозах о следующей страшной пандемии

Мясников согласился с Гейтсом насчет эпидемии с высокой смертностью, к которой мир, несмотря на пандемию коронаривуча, все еще не готов.

«Билл Гейтс сказал, а я об этом сказал чуть раньше. Я всегда говорил, что мы ждем эпидемии, и ковид пришел чуть раньше. Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%. Поэтому так срочно разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа. Вместо такой серьезной эпидемии пришел ковид с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени, а вернее — раком. Это показало полную неподготовленность нашу. Я много раз говорил, что ковид — это тренировка. Мы должны сказать ему спасибо за то, что высветил всю неспособность бороться с элементарной эпидемией», — цитирует издание Мясникова.

По мнению российского врача, необходимо наладить систему мониторинга заболеваний. Особенно важно уделить внимание Бразилии, Африке, Мексике, Китаю, откуда, считает Мясников, наиболее вероятно распространение нового вируса.

«По грани ходим давно, там все время вспыхивают эпидемии», — отметил телеведущий.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, что ожидает стабилизации ситуации с коронавирусом к лету.

«Похоже, к этому идет. Власти ориентируются на кривую заболеваемости, которая радует. Трудно сказать, в силу каких причин это происходит, ведь на Западе ситуация хуже. Для меня это парадокс. Похоже, что ситуация стабилизируется. С учетом отечественных вакцин, которые я считаю неплохими, ситуация стабилизируется к лету. Поскольку летом вирусные заболевания теряют силу, то, наверное, мы снимем маски», - отметил он.

