Центр «Вектор»: индийский штамм коронавируса не сможет вызвать эпидемию в России

«Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса», - сказано в сообщении представителя центра.

Отмечается, что предпосылок для эпидемии индийского штамма COVID-19 в РФ нет.

Тем временем, во Вьетнаме найден гибрид индийского и британского штаммов коронавируса. Новый штамм более заразен и легко передается.

