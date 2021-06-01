Центр «Вектор»: индийский штамм коронавируса не сможет вызвать эпидемию в России
Индийская разновидность коронавируса не станет причиной новой или более серьезной пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
«Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса», - сказано в сообщении представителя центра.
Отмечается, что предпосылок для эпидемии индийского штамма COVID-19 в РФ нет.
Тем временем, во Вьетнаме найден гибрид индийского и британского штаммов коронавируса. Новый штамм более заразен и легко передается.
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