В России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами

По его словам, лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране.

«Иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений, совершаемых на территории России, до 3,8% от раскрытых преступлений. Это относительно не очень высокий процент. Если все же примут меру, согласно которой иностранных граждан будут лишать вида на жительства за любые преступления, то это будет один-два случая. Существенно это не повлияет на борьбу с преступностью. Контроль за мигрантами в России существует. Его нужно не ужесточать, а оптимизировать, совершенствовать. На мой взгляд, надо разработать новую стратегию государственной миграционной политики РФ и утвердить указом президента России», - заключил Волох.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили в столице больше шести тысяч нарушений. В ведомстве заявили, что 836 нелегалов будут выдворены из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

