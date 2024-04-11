В России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами
Лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране, заявил НСН Владимир Волох.
Контроль за временным пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории России нужно совершенствовать, а не ужесточать, заявил НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому за любые преступления, совершенные мигрантами, будет аннулироваться их вид на жительство (ВНЖ) в России. В случае тяжкого преступления депутаты предложили выдворять из страны иностранного злоумышленника вместе с семьей. Волох не согласился с законотворцами из ЛДПР.
«За любые преступление человек должен понести наказание. Что касается аннулирования вида на жительство, я думаю, что за особо тяжкие преступления можно его лишать, а вот за менее тяжкие или административные правонарушения или в случае погашения или снятия судимости такая мера будет излишней. Надо соблюдать конституцию РФ, те международные договоры, которые работают в пользу России», - сказал собеседник НСН.
По его словам, лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране.
«Иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений, совершаемых на территории России, до 3,8% от раскрытых преступлений. Это относительно не очень высокий процент. Если все же примут меру, согласно которой иностранных граждан будут лишать вида на жительства за любые преступления, то это будет один-два случая. Существенно это не повлияет на борьбу с преступностью. Контроль за мигрантами в России существует. Его нужно не ужесточать, а оптимизировать, совершенствовать. На мой взгляд, надо разработать новую стратегию государственной миграционной политики РФ и утвердить указом президента России», - заключил Волох.
Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили в столице больше шести тысяч нарушений. В ведомстве заявили, что 836 нелегалов будут выдворены из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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