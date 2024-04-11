В России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами

Лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране, заявил НСН Владимир Волох.

Контроль за временным пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории России нужно совершенствовать, а не ужесточать, заявил НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

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Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому за любые преступления, совершенные мигрантами, будет аннулироваться их вид на жительство (ВНЖ) в России. В случае тяжкого преступления депутаты предложили выдворять из страны иностранного злоумышленника вместе с семьей. Волох не согласился с законотворцами из ЛДПР.

«За любые преступление человек должен понести наказание. Что касается аннулирования вида на жительство, я думаю, что за особо тяжкие преступления можно его лишать, а вот за менее тяжкие или административные правонарушения или в случае погашения или снятия судимости такая мера будет излишней. Надо соблюдать конституцию РФ, те международные договоры, которые работают в пользу России», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране.

«Иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений, совершаемых на территории России, до 3,8% от раскрытых преступлений. Это относительно не очень высокий процент. Если все же примут меру, согласно которой иностранных граждан будут лишать вида на жительства за любые преступления, то это будет один-два случая. Существенно это не повлияет на борьбу с преступностью. Контроль за мигрантами в России существует. Его нужно не ужесточать, а оптимизировать, совершенствовать. На мой взгляд, надо разработать новую стратегию государственной миграционной политики РФ и утвердить указом президента России», - заключил Волох.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили в столице больше шести тысяч нарушений. В ведомстве заявили, что 836 нелегалов будут выдворены из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПреступленияМВД РФМигранты

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