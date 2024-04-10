В ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений

В Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше 6 тысяч нарушений. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве. В ведомстве заявили, что 836 нелегалов будут выдворены из страны. Кроме того, во время рейда полицейские установили 22 человека, находящихся в розыске.

За организацию незаконной миграции МВД возбудило 14 уголовных дел, 110 - за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учёт, 68 дел связаны с подделкой документов. Также, по данным полиции, было составлено более 4,5 тысячи протоколов за нарушение правил въезда в РФ, свыше 500 – за нарушение правил пребывания в стране и более 350 –за незаконное осуществление трудовой деятельности.

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К ответственности привлечено 502 работодателя. В ходе рейда полицейские проверили более 10 тысяч объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства.

На этой неделе пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ сообщила, что пять человек были задержаны в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, для получения мигрантами вида на жительство.


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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
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