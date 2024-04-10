ЛДПР предложила лишать мигрантов вида на жительство за любые правонарушения

ЛДПР разработала законопроект, предлагающий аннулировать вид на жительство мигрантам за правонарушения любой степени тяжести. Сейчас такая мера предусмотрена для совершивших тяжкие преступления.

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По словам главы думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, в миграционной политике предпочтительно ориентироваться на более эффективный опыт стран Азии. Политик призвал «защищать покой жителей России», пишут «Известия».

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили в столице больше 6 тысяч нарушений. В ведомстве заявили, что 836 нелегалов будут выдворены из страны.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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