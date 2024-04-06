В Якутии мигрантам запретили работать на стройках
В Якутии вводится запрет на трудовую деятельность мигрантов в разных сферах экономики. Соответствующий указ подписан глава республики Айсен Николаев.
Отмечается, что среди недоступных для мигрантов отраслей числятся: растениеводство, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а также предприятия, занимающиеся охотой.
Также вводится полный запрет на использование трудовых мигрантов на стройках, включая снос и разбор аварийных зданий. Работодателям дано три месяца, чтобы заменить мигрантов.
Ранее в Якутии запретили иностранцам работать в легковом такси, пассажирском транспорте и перевозках грузов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru