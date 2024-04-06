В Якутии мигрантам запретили работать на стройках

В Якутии вводится запрет на трудовую деятельность мигрантов в разных сферах экономики. Соответствующий указ подписан глава республики Айсен Николаев.

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов

Отмечается, что среди недоступных для мигрантов отраслей числятся: растениеводство, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а также предприятия, занимающиеся охотой.

Также вводится полный запрет на использование трудовых мигрантов на стройках, включая снос и разбор аварийных зданий. Работодателям дано три месяца, чтобы заменить мигрантов.

Ранее в Якутии запретили иностранцам работать в легковом такси, пассажирском транспорте и перевозках грузов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТрудоустройствоЗапретЯкутияТрудовые Мигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры