Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов

«Один приехал - один выехал», — написал он.

По мнению Толстого, остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя. При этом пребывание низкоквалифицированного иностранного работника на территории России должна быть ограничена сроком действия трудового договора.

Он также добавил, что трудовые мигранты не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приезжающие в страну жить и работать должны уважать традиции, историю, культуры и язык России, передает «Радиоточка НСН».

