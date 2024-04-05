Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов
Членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов следует запретить въезд в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.
«Один приехал - один выехал», — написал он.
По мнению Толстого, остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя. При этом пребывание низкоквалифицированного иностранного работника на территории России должна быть ограничена сроком действия трудового договора.
Он также добавил, что трудовые мигранты не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приезжающие в страну жить и работать должны уважать традиции, историю, культуры и язык России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
- Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший БПЛА
- Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов
- СМИ: На Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер»
- При атаке БПЛА на центральном рынке Курска повреждены два павильона
- Три мирных жителя пострадали при обстреле Брянской области
- Умер советский актер Евгений Шершнев
- СМИ: Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами
- Останина поддержала выдачу маткапитала сиротам Донбасса
- Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru