Россияне стали на 20-30% чаще звонить по мобильным телефонам после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Минцифры. Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. По мнению экспертов, из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7% — эти деньги операторам следует направить на развитие связи, в том числе в удаленных местах. Букштейн опроверг заявления о возможном повышении тарифов, заявив, что в этом нет необходимости.