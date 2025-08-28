В России опровергли повышение тарифов на связь из-за роста числа звонков
Сегодня мобильная связь есть даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, дополнительные доходы операторов пойдут на дальнейшее развитие, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Повышения тарифов на мобильную связь из-за роста числа звонков не предвидится — в этом нет необходимости, поскольку расходы операторов компенсируются хорошими текущими поступлениями от абонентов. Об этом НСН заявил редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Россияне стали на 20-30% чаще звонить по мобильным телефонам после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Минцифры. Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. По мнению экспертов, из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7% — эти деньги операторам следует направить на развитие связи, в том числе в удаленных местах. Букштейн опроверг заявления о возможном повышении тарифов, заявив, что в этом нет необходимости.
«Никакого повышения быть не должно. Наоборот, у операторов сейчас звездные часы. Наконец-то у них голосовой трафик пошел вверх, потому что фактически закрылись мессенджеры. Зачем им повышать тарифы? Они и так все получат. Естественно, выросла нагрузка, естественно, есть расходы на оборудование, естественно, нужно менять вышедшие из строя запчасти. Но я думаю, что это искупается хорошими поступлениями от абонентов. Кроме того, оператор не может ничего повышать без решения государственных органов. Отрасль связи — одна из немногих (наравне с оборонкой), которая жестко контролируется государством. Оно выдает лицензии, оно выделяет частоты, оно следит за уровнем цен, так что бояться абонентам нечего», — сказал Букштейн.
Собеседник НСН добавил, что сегодня мобильная связь есть даже в самых труднодоступных районах. С его точки зрения, это уже оправдывает ежегодное повышение тарифов.
«Дополнительные доходы мобильных операторов пойдут первым делом на развитие. Но нужно сказать, что у нас покрытие малонаселенных пунктов и отдаленных районов достаточно серьезное. Даже отдаленные населенные пункты с населением всего 1000 человек получают связь. Остается, конечно, одна проблема — европейские поставщики оборудования отказались от сотрудничества с нами, и из положения операторам нелегко выходить. Хотя есть решение о развитии собственной базы, но это долго и недешево. Но мы и до этого были впереди планеты всей по покрытию, по низкой стоимости интернета и по прочим показателям (правда, у нас и доходы не такие, чтобы держать высокие цены). В России огромное количество труднодоступных регионов, но термин “цифровое равноправие” существует. Люди не должны оставаться без связи, но они должны понимать, что это недешевое удовольствие для тех, кто эту связь обеспечивает. И надо понять, что, например, повышение тарифа на 100 рублей (раз в год с учетом инфляции разрешается поднимать тарифы на 5-10%) нужно именно для возможности оставаться на связи по всей стране», — подытожил Букштейн.
Ранее руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук заявил, что расходы на обеспечение доступа к мобильной связи и интернету сельских поселений большие, потому что сложно поставить оборудование в отдаленные районы, протянуть сеть, установить вышки и ретрансляторы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Павел Прилучный раскрыл детали подготовки к роли в сериале «Виноград»
- Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
- ВС России освободили Нелеповку в ДНР
- Медведев предупредил Австрию о последствиях из-за планов отказаться от нейтралитета
- В России опровергли повышение тарифов на связь из-за роста числа звонков
- Без терпящей крах РКК «Энергия» Россия потеряет пилотируемую космонавтику
- Бразилия примет участие в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
- Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
- Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru