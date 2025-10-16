Прокуратура пресекла вывод 18,5 млрд рублей в пользу экс-владельца Домодедово

По поручению надзорного ведомства состоялась проверка исполнения законодательства о сохранности собственности государства. Специалисты установили, что в конце прошлого года экс-владелец группы компаний «Домодедово» заключил договор на выделение реального займа почти на 18,5 млрд рублей. Поручителями были семь производственных предприятий аэропорта.

«В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара... денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами», - подчеркнули в ГП.

В июне аэропорт Домодедово был обращен в собственность государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

