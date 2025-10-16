США не могут полностью заместить Индии поставки российской нефти, если же Индия все же откажется от энергоносителей из России, Москве придется искать другие рынки сбыта и на это уйдет до полугода, заявил НСН экономист, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти скоро завершится, якобы премьер-министр страны Нарендра Моди заверил его в том, что Индия не будет покупать нефть у России. Глава МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что в сфере импорта энергоносителей власти страны ориентируются на интересы потребителей.Касаясь сотрудничества с США, представитель МИД отметил, что индийская сторона «на протяжении многих лет стремились расширить закупки энергии» в этой стране. Фролов рассказал, каките будут последствия для РФ.

«Если Дональд Трамп скажет, что дважды два - это четыре, нам надо будет усомниться в этой, казалось бы, неоспоримой истине. Он много чего говорил за прошедшее время и много чего обещал, это белый шум. Активность президента США в информационной сфере несколько превышает его реальные достижения. Если бы это было заявление со стороны индийского руководства или индийских компаний, мы могли бы более серьезно к этому отнестись. На данный момент никакого решения, озвученного премьер-министром Индии о запрете поставок нефти из России, нет», - заявил Фролов.