В десять раз меньше: Трамп не сможет заместить Индии российскую нефть
России потребуется до полугода, чтобы выстроить новые логистические цепочки, если Индия все же откажется от российской нефти, заявил НСН замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
США не могут полностью заместить Индии поставки российской нефти, если же Индия все же откажется от энергоносителей из России, Москве придется искать другие рынки сбыта и на это уйдет до полугода, заявил НСН экономист, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти скоро завершится, якобы премьер-министр страны Нарендра Моди заверил его в том, что Индия не будет покупать нефть у России. Глава МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что в сфере импорта энергоносителей власти страны ориентируются на интересы потребителей.Касаясь сотрудничества с США, представитель МИД отметил, что индийская сторона «на протяжении многих лет стремились расширить закупки энергии» в этой стране. Фролов рассказал, каките будут последствия для РФ.
«Если Дональд Трамп скажет, что дважды два - это четыре, нам надо будет усомниться в этой, казалось бы, неоспоримой истине. Он много чего говорил за прошедшее время и много чего обещал, это белый шум. Активность президента США в информационной сфере несколько превышает его реальные достижения. Если бы это было заявление со стороны индийского руководства или индийских компаний, мы могли бы более серьезно к этому отнестись. На данный момент никакого решения, озвученного премьер-министром Индии о запрете поставок нефти из России, нет», - заявил Фролов.
Индия закупает нефть и нефтепродукты в США, но объемы этих закупок в 10 раз меньше, чем то, что эта страна импортирует из России.
«Соединенные Штаты не могут чисто физически заместить поставки из России по двум банальным причинам. Во-первых, Трамп не управляет направлениями поставок нефти, нефтепродуктов, газа и прочего углеводородного сырья, которое идет из США. Он не имеет к поставкам отношение. Во-вторых, объемы поставок, которые могут обеспечить американские производители, недостаточны для замещения поставок из России. Кроме того, основная часть поставок нефти из Соединенных Штатов - это нефть легкая и сверхлегкая. Это просто некая местная специфика, а Россия поставляет средней вязкости сорта, которые напрямую заместить продуктами, которые по своим свойствам близки к газовому конденсату, невозможно. Сейчас Индия закупает у России примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки», - рассказал специалист.
В случае, если Индия все же откажется от российской нефти, Россия вынуждена будет перестраивать свои логистические цепочки и искать новые рынки сбыта.
«Чисто теоретически совсем уж сбрасывать со счетов возможность, что Индия откажется от закупок российского сырья в пользу какого-то другого сырья, наверное, не стоит. Это риск, который надо учитывать. В этом случае наша нефть просто пойдет на другие рынки. От двух-трех месяцев до полугода, в зависимости от текущей ситуации на рынке, продлится период перестраивания логистических цепочек, по нам это ударит только в этом смысле», - полагает замдиректора Института национальной энергетики.
Антироссийские санкции Великобритании никак не навредят нефтяной отрасли России — с Лондоном Москва не ведет торговлю с декабря 2022 года, а в нейтральных водах задерживать российские танкеры Великобритания не имеет права, заявил ранее НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
