«Доживают старики»: Почему в селах плохая связь и интернет
Руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН заявил, что к росту затрат на обеспечение сельских поселений мобильной связью и интернетом привел целый спектр проблем.
Расходы на обеспечение доступа к мобильной связи и интернету сельских поселений большие, потому что сложно поставить оборудование в отдаленные районы, протянуть сеть, установить вышки и ретрансляторы, заявил в беседе с НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.
Проверка Счетной палаты выявила серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств, направленных на обеспечение доступа к мобильной связи и интернету в малых сельских населенных пунктах России.
Ящук считает, что на удорожание работ повлиял широкий спектр проблем.
«Расходы на обеспечение доступа к мобильной связи и интернету сельских поселений большие, потому что сложно поставить оборудование в отдаленные районы, протянуть сеть, установить вышки и ретрансляторы. Длинные магистральные оптоволоконные кабели прокладывают как правило под землёй. Соответственно, нужен выдел земли либо согласование на прокладку кабеля на использование спецтехники, её аренда, закупка самого кабеля плюс рабочие. Расходы, как ни крути, все равно большие. Ещё подрядчики и субподрядчики. Высокая ключевая ставка, а всё строится на кредитные средства. Для того чтобы построить те же самые вышки, инфраструктурным операторам необходимо взять заем под 36%. И тут одно цепляется за другое. Здесь не только вина специалистов и их желание наживы, а широкий спектр проблем. Те же самые металлозаводы, чтобы закупить металл, используют кредиты. Операторы для того чтобы закупить оборудование, используют кредиты», - рассказал специалист.
Он также считает, что появление интернета не решит проблему оттока молодежи из сельских поселений.
«Мы прекрасно знаем, что какие-то сельские районы у нас вымирают, потому что молодежь вся переехала. Там доживают всего 15-20 стариков. Покупая смартфон, они не используют его на 99%, потому что не умеют. Для них это просто обычный телефон. И у нас таких населенных пунктов много. На проведение туда интернета потребуются миллиарды. Проблема касается не только глубинок каких-то заполярных, но и Центральной России. Даже появление интернета не заставит молодежь вернуться в села, где нет никакой инфраструктуры. Молодежи там просто будет делать нечего, кроме как работать и сидеть в интернете, читать новости. В райцентре есть, наверное, клуб, какое-то развлечение. Ну, все равно, не больше», - добавил Ящук.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сёла с населением от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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