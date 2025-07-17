Он также считает, что появление интернета не решит проблему оттока молодежи из сельских поселений.

«Мы прекрасно знаем, что какие-то сельские районы у нас вымирают, потому что молодежь вся переехала. Там доживают всего 15-20 стариков. Покупая смартфон, они не используют его на 99%, потому что не умеют. Для них это просто обычный телефон. И у нас таких населенных пунктов много. На проведение туда интернета потребуются миллиарды. Проблема касается не только глубинок каких-то заполярных, но и Центральной России. Даже появление интернета не заставит молодежь вернуться в села, где нет никакой инфраструктуры. Молодежи там просто будет делать нечего, кроме как работать и сидеть в интернете, читать новости. В райцентре есть, наверное, клуб, какое-то развлечение. Ну, все равно, не больше», - добавил Ящук.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сёла с населением от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

