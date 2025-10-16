В Японии экстренно сели три американских военных вертолета
16 октября 202511:29
Три военных вертолета США совершили экстренную посадку на западе Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Инцидент произошел в аэропорту города Такамацу. Причины экстренной посадки не называются.
Данных о пострадавших не поступало.
Ранее два американских военных самолета экстренно сели в аэропорту Мацуяма на острове Сикоку в Японии, у воздушных судов закончилось топливо, пишет «Свободная пресса».
