В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Силами Черноморского флота... уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», - указало ведомство.

Кроме того, Вооруженные силы РФ сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 278 беспилотников за сутки.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 16 октября над Россией уничтожили 51 дрон ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Черное МореВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры