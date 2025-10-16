В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ
16 октября 202512:38
Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Силами Черноморского флота... уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», - указало ведомство.
Кроме того, Вооруженные силы РФ сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 278 беспилотников за сутки.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 16 октября над Россией уничтожили 51 дрон ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ
- Концерты Hollywood Undead в России отменены
- После ДТП в Приамурье госпитализированы 14 человек
- Прокуратура пресекла вывод 18,5 млрд рублей в пользу экс-владельца Домодедово
- Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
- В десять раз меньше: Трамп не сможет заместить Индии российскую нефть
- В Японии экстренно сели три американских военных вертолета
- Сеть 7-Еleven захотела зарегистрировать товарные знаки в России
- Российских продавцов бензина уличили в разбавлении топлива
- СМИ: США планируют разместить международные стабилизационные силы в Газе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru