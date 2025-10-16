Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о российских летчиках и моряках. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек альянса призвал не преувеличивать «то, на что способна Россия».

«Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — заявил он.

Ранее Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала, предупреждая, что НАТО «должно быть осторожным касательно того, как часто сигнализирует о тревоге» при вторжении в воздушное пространство альянса, пишет «Свободная пресса».

