Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о российских летчиках и моряках. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек альянса призвал не преувеличивать «то, на что способна Россия».
«Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — заявил он.
Ранее Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала, предупреждая, что НАТО «должно быть осторожным касательно того, как часто сигнализирует о тревоге» при вторжении в воздушное пространство альянса, пишет «Свободная пресса».
