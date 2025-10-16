Концерты Hollywood Undead в России отменены
Концерты американской рок-группы Hollywood Undead, которые планировалось провести в России в 2026 году, не состоятся. Об этом сообщило в соцсетях концертное агентство «Мельница».
Ранее организаторы анонсировали выступление Hollywood Undead в Москве 28 мая следующего года и концерт коллектива в Санкт-Петербурге 30 мая.
«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», - говорится в заявлении «Мельницы».
Как отметило агентство, музыканты очень расстроены из-за обстоятельств, мешающих выступить перед российскими поклонниками. Организаторы предположили, что «правильный момент еще не настал».
