Концерты Hollywood Undead в России отменены

Ранее организаторы анонсировали выступление Hollywood Undead в Москве 28 мая следующего года и концерт коллектива в Санкт-Петербурге 30 мая.

«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», - говорится в заявлении «Мельницы».

Как отметило агентство, музыканты очень расстроены из-за обстоятельств, мешающих выступить перед российскими поклонниками. Организаторы предположили, что «правильный момент еще не настал».

