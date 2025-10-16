После ДТП в Приамурье госпитализированы 14 человек

Четырнадцать человек госпитализировали после аварии с автобусом в Свободненском районе Приамурья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в ДТП пострадали 49 человек.

«Из 49... один человек погиб, 14 госпитализировано, 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один – в реанимации в тяжелом состоянии, будет переведен в областную больницу для дальнейшего лечения», - указал Минздрав.

Отмечается, что после сообщения об инциденте в Свободненскую больницу направили бригаду Территориального центра медицины катастроф в составе специалистов Амурской областной клинической больницы.

Ранее стало известно, что в Свободненском районе Приамурья автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся. В транспортном средстве находились рабочие, пишет «Свободная пресса».

