После ДТП в Приамурье госпитализированы 14 человек
Четырнадцать человек госпитализировали после аварии с автобусом в Свободненском районе Приамурья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, в ДТП пострадали 49 человек.
«Из 49... один человек погиб, 14 госпитализировано, 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один – в реанимации в тяжелом состоянии, будет переведен в областную больницу для дальнейшего лечения», - указал Минздрав.
Отмечается, что после сообщения об инциденте в Свободненскую больницу направили бригаду Территориального центра медицины катастроф в составе специалистов Амурской областной клинической больницы.
Ранее стало известно, что в Свободненском районе Приамурья автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся. В транспортном средстве находились рабочие, пишет «Свободная пресса».
