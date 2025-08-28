Количество звонков по мобильным резко увеличилось после ограничений в мессенджерах

Жители России стали чаще звонить по сотовым телефонам после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.

В ГД попросили сохранить звонки в иностранных мессенджерах

Таких звонков стало больше на 20–30%. В результате произошла нагрузка на мобильные сети, происходят сбои соединения. Из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов сотовых операторов к концу 2025 года могут увеличиться до 7%. По словам экспертов, деньги операторам следует направить на развитие связи, в том числе в удаленных местах. Сегодня сотовая связь отсутствует в 90% обследованных участков дорог.

Ранее МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

