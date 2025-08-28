Количество звонков по мобильным резко увеличилось после ограничений в мессенджерах
Жители России стали чаще звонить по сотовым телефонам после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.
Таких звонков стало больше на 20–30%. В результате произошла нагрузка на мобильные сети, происходят сбои соединения. Из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов сотовых операторов к концу 2025 года могут увеличиться до 7%. По словам экспертов, деньги операторам следует направить на развитие связи, в том числе в удаленных местах. Сегодня сотовая связь отсутствует в 90% обследованных участков дорог.
Ранее МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество звонков по мобильным резко увеличилось после ограничений в мессенджерах
- «Вторичка» подешевела сразу в трети регионов России
- Зеленский назвал дату переговоров Украины и США
- СМИ: Венгрия оспорит в суде использование ЕС активов РФ для Украины
- СМИ: В Германии установили личности подорвавших «Северные потоки»
- СМИ: Германия строит военную железную дорогу вглубь Украины
- СМИ: США намерены убедить Украину пойти на уступки
- Немецкий альпинист рассказал подробности подъема на пик Победы с Наговицыной
- Появился кадр из фильма с Джудом Лоу в роли Путина
- Консилиум альпинистов считает невозможным спасение Наговициной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru