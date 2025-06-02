Норм или стрём: Студенты рассказали о подготовке фуршетов для комиссий на госах

НСН пообщалась со студентами последних курсов и выпускниками, чтобы выяснить, заставляют ли их накрывать стол для преподавателей на государственных выпускных экзаменах, и что они думают об этой традиции.

Никакого принуждения студентов к организации фуршетов на защиту дипломов нет, рассказали НСН выпускники столичных вузов.

Ранее появилась информация, что учащимся якобы присылают желаемое меню для членов комиссии, а в случае отказа грозят снижать оценки, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, кейтеринговые компании даже предлагают нанимать официантов и аниматоров для развлечения экзаменаторов.

Тем не менее, анонимные источники НСН в московских вузах не подтвердили массовость такого явления.

«Мы заказывали фуршетный сет роллов и закусок. Вышло довольно бюджетно: 6400 рублей поделили на 15 человек и, с учетом доставки, получилось по 460 рублей с каждого. Все скинули деньги сплоченно — не только ребята из нашей академической группы, но и из параллельной. Хотя на государственный экзамен по иностранному языку, где мы сдавали только нашей языковой группой, скидывался только я. Мне пришлось оплатить стол самому», — сообщил нам студент МГИМО Антон (имя изменено — прим. НСН).
Стипендию президента студентам вузов увеличат до 30 тысяч рублей с 1 сентября

С другой стороны, раньше в этом институте приходилось тратить больше денег, но инициатива всегда исходила от учащихся, а не от преподавателей.

«В мое время все было по-другому: я заканчивал магистратуру в 2022 году и тогда мы потратили 1500-1600 на кейтеринг и цветы на каждый экзамен и защиту дипломов. В 2020 году после бакалавриата — 410 рублей. Были люди, которые отказывались скидываться, но это их личное дело, мы нормально относились к такому. Сама идея накрыть стол исходила целиком от нас, мы могли бы и не делать этого, как некоторые группы, но желание было почти у всех», — рассказал выпускник МГИМО Кирилл (имя изменено — прим. НСН).

Такая же ситуация наблюдается в этом году и в Государственном университете управления (ГУУ), но отношение к «отказникам» уже хуже.

«В целом, ты не обязан скидываться и даже можешь отказаться, но проблема не в том, что это не понравится преподавателям или кому-то еще. В первую очередь, ты получишь неодобрительное отношение к себе от одногруппников, которым придётся скидывать в таком случае больше, чем вместе с тобой. Для нас это были не такие существенные траты — 2000 рублей за подготовку к двум госэкзаменам и защиты дипломов», — отметил студент ГУУ Михаил (имя изменено — прим. НСН).
Заслуженный учитель: ЕГЭ искоренил «коррупцию репетиторов» при поступлении в вуз

А некоторые учебные заведения и вовсе запрещают такую практику своим студентам. При этом сами студенты относятся к этому с пониманием.

«В РАНХиГС это запрещено даже есть такой приказ проректора, о чем мы узнавали дополнительно у менеджера кафедры. Нам подтвердили эту информацию, поэтому мы ничего и не накрывали. Это и хорошо, потому что мы обсуждали этот вопрос в группе и признали эту традицию какой-то дурацкой и устаревшей», — удивил студент РАНХиГС Аркадий (имя изменено — прим. НСН).

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН заявила, что никто не собирается сокращать количество платных мест в вузах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВыпускникивузыЭкзамены

Горячие новости

Все новости

партнеры