Никакого принуждения студентов к организации фуршетов на защиту дипломов нет, рассказали НСН выпускники столичных вузов.

Ранее появилась информация, что учащимся якобы присылают желаемое меню для членов комиссии, а в случае отказа грозят снижать оценки, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, кейтеринговые компании даже предлагают нанимать официантов и аниматоров для развлечения экзаменаторов.

Тем не менее, анонимные источники НСН в московских вузах не подтвердили массовость такого явления.

«Мы заказывали фуршетный сет роллов и закусок. Вышло довольно бюджетно: 6400 рублей поделили на 15 человек и, с учетом доставки, получилось по 460 рублей с каждого. Все скинули деньги сплоченно — не только ребята из нашей академической группы, но и из параллельной. Хотя на государственный экзамен по иностранному языку, где мы сдавали только нашей языковой группой, скидывался только я. Мне пришлось оплатить стол самому», — сообщил нам студент МГИМО Антон (имя изменено — прим. НСН).