«Не кнутом, а пряником»: В Госдуме отвергли идею сокращения приема в столичные вузы

Сократить поток поступающих из регионов в московские и питерские вузы помог бы закон, дающий абитуриентам право выбора между Единым госэкзаменом (ЕГЭ) и классическим экзаменом. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы, которые, по ее мнению, на платной основе стали штамповать специалистов по невостребованным профессиям. Также она предложила поставить задачу, чтобы в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения и набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям. Смолин отметил, что ключевой вопрос в том, что выпускники столичных вузов потом не возвращаются на малую родину.