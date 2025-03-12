«Не кнутом, а пряником»: В Госдуме отвергли идею сокращения приема в столичные вузы
Минобрнауки РФ сегодня вынуждено бороться с последствиями ЕГЭ, которые считаются его главным достижением, а именно с увеличением числа поступающих в столицу из регионов, заявил НСН Олег Смолин.
Сократить поток поступающих из регионов в московские и питерские вузы помог бы закон, дающий абитуриентам право выбора между Единым госэкзаменом (ЕГЭ) и классическим экзаменом. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы, которые, по ее мнению, на платной основе стали штамповать специалистов по невостребованным профессиям. Также она предложила поставить задачу, чтобы в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения и набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям. Смолин отметил, что ключевой вопрос в том, что выпускники столичных вузов потом не возвращаются на малую родину.
«Главная проблема не в том, что столичные вузы готовят ребят по невостребованной специальности, а в том, что эти ребята в регионы не возвращаются. А в Москве они не могут найти работу, так как Москва переполнена. Тем временем в регионах по этим специальностям острый дефицит. Минобрнауки РФ в последние годы значительно увеличило бюджетный прием в вузы. Но оно вынуждено большую часть этих бюджетных мест отдавать в регионы. Хотя до этого нам говорили, что главное достижение ЕГЭ — это как раз увеличение числа ребят из регионов, поступающих в московские и питерские вузы. Получается, что сегодня министерству приходиться бороться с последствиями этого достижения», - рассказал он.
По словам Смолина, в решении этой проблемы помог бы законопроект, который бы дал студентам право выбора на сдачу ЕГЭ или классического экзамена.
«Неправильно искусственно ограничивать платное образование в высших учебных заведениях для людей, которые хотят за него заплатить. Главным рычагом управления в образовании должен быть не кнут, а пряник. Поэтому это должно быть расширение бюджетных мест, увеличение стипендий. Мы многократно вносили в Госдуму законопроекты, направленные на то, чтобы дать право выбора выпускнику и абитуриенту между ЕГЭ и классическим экзаменом. Один из таких законопроектов и сейчас находится в Госдуме. Я убежден, что если бы его приняли, то сохранили бы возможность поступления в московские и питерские вузы, но сократили бы поток и увеличили бы прием в региональные вузы по востребованным специальностям. А пока Минобрнауки не имеет полномочий для того, чтобы ограничивать платный прием», - подытожил он.
Ранее Матвиенко заявила, что следует доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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