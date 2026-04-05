В РФ утвердили список обязательных предметов для старшеклассников

Стало известно, что Минпросвещения России определило 16 обязательных предметов для учащихся 10-11-х классов школ. ​Ведомство включило в проект нового образовательного стандарта для старшеклассников русский и иностранный языки, литературу, математику, информатику, историю и обществознание, географию и биологию, физику и химию, а также физкультуру и основы безопасности и защиты Родины.

Кроме того, эксперт министерства, руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко напомнил, что в документе указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. По его словам, изучение этих предметов будет осуществляться при заявлении учеников или их родителей, а также при наличии условий реализации этих предметов в школе, пишет РИА Новости.