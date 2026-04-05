В РФ утвердили список обязательных предметов для старшеклассников
Речь идет о 16 дисциплинах для учащихся 10-11-х классов школ.
В России утвердили список обязательных школьных предметов для старшеклассников. В него вошли 16 дисциплин, в том числе русский язык, литература, иностранный язык, математика, основы безопасности и защиты Родины. До этого Минпросвещения РФ установило новый стандарт обучения для старшеклассников, который затрагивает особенности профильного обучения и перечень необходимого оборудования для предметных кабинетов.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Стало известно, что Минпросвещения России определило 16 обязательных предметов для учащихся 10-11-х классов школ. Ведомство включило в проект нового образовательного стандарта для старшеклассников русский и иностранный языки, литературу, математику, информатику, историю и обществознание, географию и биологию, физику и химию, а также физкультуру и основы безопасности и защиты Родины.
Кроме того, эксперт министерства, руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко напомнил, что в документе указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. По его словам, изучение этих предметов будет осуществляться при заявлении учеников или их родителей, а также при наличии условий реализации этих предметов в школе, пишет РИА Новости.
Костенко подчеркнул, что никто не сможет заставить старшеклассников изучать два иностранных языка, если семьи школьников будут против. Тем не менее, добавил эксперт, оценка за эту дисциплину пойдет в аттестат при соблюдении условий признания ее обязательной.
В конце марта СМИ писали, что в российских школах хотят сделать обязательным преподавание второго иностранного языка. Однако позже в Минпросвещения опровергли эту информацию. В ведомстве объяснили, что второй язык может изучаться по выбору учащихся, если они или их родители подали соответствующее заявление и учебное заведение обладает условиями для преподавания данной дисциплины, передает RT.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Михаила Берулавы, российские школьники смогут изучать немецкий, французский или китайский язык в качестве второго иностранного, а специалисты при выборе будут ориентироваться на специфику региона.
«С 1 сентября 2027 года мы планируем два обязательных иностранных языка. Наши дети будут знать два иностранных языка свободно, это будет способствовать укреплению связей, дружбе. Идет концентрация учебных предметов, уплотнение, исключение ненужного дублирования, за счет этого появится время для второго языка. Это будет сделано не за счет перегрузки, дети не почувствуют. Что касается учителей, дефицит у нас всегда, мы начинаем менять план подготовки, качество образования», - отметил он в беседе с НСН.
НОВЫЙ СТАНДАРТ
До этого Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учеников 10-11-х классов школ. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года. Однако, по словам Максима Костенко, школам стоит готовиться уже сейчас.
Руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева рассказал, что изменения связаны с профильным обучением и с тем, какое оборудование должно быть в каждом предметном классе.
«Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете: от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», - приводит слова Костенко РИА Новости.
Кроме того, эксперт министерства уточнил, что нововведения гарантируют практико-ориентированный характер обучения во всех российских школах. Он объяснил, что с сентября следующего года ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.
Либо — для желающих углубленно изучать предметы сохранятся все существующие в настоящий момент профили, внутри которых будет возможность создавать спецклассы, добавил Костенко. Речь идет о медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других подразделениях, передает RT.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что современные школьники получают много ненужной информации, поэтому реальный объем школьной программы можно уложить и в девять, и в десять лет, но этот вопрос необходимо изучить.
