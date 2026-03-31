Минпросвещения хочет сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Министерство просвещения намерено сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в российских школах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства.

Ранее совет по федеральным государственным образовательным стандартам одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Ввести его планируют с 1 сентября следующего года, пишет Ura.ru.

В документе указано, что учебный план предусматривает обязательное изучение таких предметов, как русский язык, литература, родной язык (язык народа РФ) и (или) государственный язык республики, родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный и второй иностранный языки. Также ФГОС предполагает изучение математики, информатики, истории, обществознания, географии, физики, химии, биологии, основ безопасности и защиты Родины, физкультуры.

Все перечисленные предметы должны изучаться на базовом и (или) углубленном уровне.

