Минпросвещения хочет сделать второй иностранный язык обязательным в школах
Министерство просвещения намерено сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в российских школах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства.
Ранее совет по федеральным государственным образовательным стандартам одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Ввести его планируют с 1 сентября следующего года, пишет Ura.ru.
В документе указано, что учебный план предусматривает обязательное изучение таких предметов, как русский язык, литература, родной язык (язык народа РФ) и (или) государственный язык республики, родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный и второй иностранный языки. Также ФГОС предполагает изучение математики, информатики, истории, обществознания, географии, физики, химии, биологии, основ безопасности и защиты Родины, физкультуры.
Все перечисленные предметы должны изучаться на базовом и (или) углубленном уровне.
Горячие новости
- Каллас прибыла в Киев на встречу ЕС
- В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус пострадали два человека
- Решение «в лоб»: Как Минцифры будет ограничивать VPN
- Посол РФ: Румыния закупает наступательные вооружения
- Над 12 регионами России сбили 92 украинских БПЛА
- Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу
- Руденко: Дат следующих переговоров по Украине пока нет
- В Ленобласти три человека пострадали из-за атак БПЛА
- Минтранс: Доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года