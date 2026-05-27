Российские дроны-перехватчики «Сокол» приступили к охоте на БПЛА Hornet с ИИ

Российские расчеты развернули охоту на американские дроны-камикадзе Hornet с искусственным интеллектом. Бесшумные аппараты пытаются просочиться в тыл, но на их перехват вылетают отечественные беспилотники «Сокол», сообщает РЕН ТВ.

По словам командира подразделения противодействия БПЛА группировки «Центр» Марселя Якупова, Hornet летают низко и быстро, выискивая машины над дорогами. Маршруты их полетов уже известны, что помогает в борьбе.

Перехват невозможен без радиолокационной станции, которая видит сектор 90 градусов на десятки километров. При обнаружении цели сигнал передается операторам дронов-перехватчиков «Сокол». Это легкий маневренный аппарат из пенопласта с цифровой камерой, способный летать до двух часов.