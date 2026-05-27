Российские дроны-перехватчики «Сокол» приступили к охоте на БПЛА Hornet с ИИ

Российские расчеты развернули охоту на американские дроны-камикадзе Hornet с искусственным интеллектом. Бесшумные аппараты пытаются просочиться в тыл, но на их перехват вылетают отечественные беспилотники «Сокол», сообщает РЕН ТВ.

По словам командира подразделения противодействия БПЛА группировки «Центр» Марселя Якупова, Hornet летают низко и быстро, выискивая машины над дорогами. Маршруты их полетов уже известны, что помогает в борьбе.

Перехват невозможен без радиолокационной станции, которая видит сектор 90 градусов на десятки километров. При обнаружении цели сигнал передается операторам дронов-перехватчиков «Сокол». Это легкий маневренный аппарат из пенопласта с цифровой камерой, способный летать до двух часов.

Как рассказал инженер расчета Дмитрий Коршунов, дрон оснащен дистанционной системой подрыва. На счету только одного расчета уже более 10 сбитых Hornet, не считая разведчиков.

Командир расчета Виталий Спиридонов объяснил, что самое сложное — обнаружить цель. Догнать ее не так тяжело, так как она летит прямо. Из-за малой уязвимой площади стрелковым оружием такие дроны сбиваются плохо. Самый эффективный способ — дистанционный подрыв перехватчиком, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
