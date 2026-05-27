Без лазеек - никуда: К чему приведут новые блокировки VPN и прокси
Роскомнадзор и Telegram находятся в постоянной борьбе, но мессенджер останется доступным, заявил НСН Денис Кусков.
Ограничения против мессенджеров периодически работают лучше или хуже, но целиком запретить Telegram не получится, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В России усилили блокировку VPN и прокси-сервисов, поэтому многие пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Telegram. Это может быть связано с тем, что Роскомнадзор нашел уязвимость в MTProto-прокси, пишет «Код Дурова». Кусков усомнился, что это поможет лишить россиян доступа к мессенджеру.
«Это постоянная борьба. Роскомнадзор ищет те варианты, которые могут серьезно осложнить работу как запрещенного Telegram, так и VPN-сервисов. Но это не значит, что нельзя сделать что-то взамен, использовать какие-то вещи для борьбы. Да, Telegram сегодня без специальных услуг не заработает, но через определенные прокси и VPN все функционирует. Если у кого-то не получается, то они могут либо подождать, что что-то изменится в лучшую для них сторону, либо установить что-то иное. Но речи о возможности полностью сделать Telegram недоступным нет — лазейки останутся. Маловероятно, чтобы он не открывался при использовании на 100%», — отметил он.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин объяснил НСН, почему у некоторых пользователей Telegram заработал без VPN.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Втрое дороже: Эксперты сравнили цены на квартиры в Петербурге и Хургаде
- Терапевт назвала ключевые составляющие активного долголетия
- Без лазеек - никуда: К чему приведут новые блокировки VPN и прокси
- Вучич заявил о договоренности по инвестициям из КНР в Сербию на €953 млн
- Должно быть на бумаге: В Госдуме выступили против устного выпускного экзамена в вузах
- «И шахматы могут навредить»: Психолог назвал самые вредные для детей игры
- Академик РАН призвал россиян не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
- Член СПЧ назвала избыточным наказание россиянке за кальян на куличе
- Нейросеть как доказательство: Зачем ВС РФ критерии работы с делами в сфере ИИ
- СМИ: В России усилили блокировку VPN и прокси для входа в Telegram