Ограничения против мессенджеров периодически работают лучше или хуже, но целиком запретить Telegram не получится, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.



В России усилили блокировку VPN и прокси-сервисов, поэтому многие пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Telegram. Это может быть связано с тем, что Роскомнадзор нашел уязвимость в MTProto-прокси, пишет «Код Дурова». Кусков усомнился, что это поможет лишить россиян доступа к мессенджеру.