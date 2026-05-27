Без лазеек - никуда: К чему приведут новые блокировки VPN и прокси

Роскомнадзор и Telegram находятся в постоянной борьбе, но мессенджер останется доступным, заявил НСН Денис Кусков.

Ограничения против мессенджеров периодически работают лучше или хуже, но целиком запретить Telegram не получится, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В России усилили блокировку VPN и прокси-сервисов, поэтому многие пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Telegram. Это может быть связано с тем, что Роскомнадзор нашел уязвимость в MTProto-прокси, пишет «Код Дурова». Кусков усомнился, что это поможет лишить россиян доступа к мессенджеру.

«Это постоянная борьба. Роскомнадзор ищет те варианты, которые могут серьезно осложнить работу как запрещенного Telegram, так и VPN-сервисов. Но это не значит, что нельзя сделать что-то взамен, использовать какие-то вещи для борьбы. Да, Telegram сегодня без специальных услуг не заработает, но через определенные прокси и VPN все функционирует. Если у кого-то не получается, то они могут либо подождать, что что-то изменится в лучшую для них сторону, либо установить что-то иное. Но речи о возможности полностью сделать Telegram недоступным нет — лазейки останутся. Маловероятно, чтобы он не открывался при использовании на 100%», — отметил он.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин объяснил НСН, почему у некоторых пользователей Telegram заработал без VPN.

