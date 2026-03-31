Минпросвещения: Изучение второго иностранного языка не будет обязательным
Изучение второго иностранного языка в старших классах российских школ не будет обязательным. Об этом рассказали РИА Новости в Минпросвещения России.
Ранее сообщалось, что ведомство намерено включить в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования изучение второго иностранного языка, пишет RT.
«Обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено. Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся», - рассказали в министерстве.
Отмечается, что такие занятия возможны на основании заявления учеников либо их родителей (законных представителей) и при наличии необходимых условий в образовательной организации.
