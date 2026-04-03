Омбудсмен Володарский назвал условие для сокращения обучения в школе
При сбалансированной учебной программе может выясниться, что для поступления в некоторые вузы не нужно 11 классов школы, заявил НСН Амет Володарский.
Сегодня существует пропасть между стандартами школы и вуза, нередко знаний, полученных за 11 лет, недостаточно для поступление в высшее учебное заведение. Однако при комплексном подходе к программе возможна оптимизация, сказал в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Десятилетнего образования в российских школах может быть достаточно, сообщил РИА Новости глава РАН Геннадий Красников. По его словам, все зависит от того, какую задачу ставят перед выпускниками. Продолжительность школьного обучения должна быть «сбалансирована с дальнейшим образованием: со среднетехническим, высшим, аспирантурой». Володарский заметил, что знаний, которые ученик получает за 11 лет школы нередко недостаточно для поступления в лучшие вузы страны.
«Мы действительно до сих пор не определили, чего хотим от выпускника школы. У советской школы было четкое понимание - кого выпускает 8 класс и кого выпускает 10 класс, для каких образовательных траекторий. После 8 класса уходили в ПТУ, затем можно было пойти на завод, либо продолжить обучение в вузе. После 10 класса можно было идти в высшее учебное заведение. Тех знаний, которые давали 10 лет, было достаточно для поступления в высшее учебное заведение. Сегодня 11 лет обучения, и знаний для поступления в ведущие вузы недостаточно. Поэтому к вузу готовятся, нанимают репетиторов. Эта пропасть между стандартами школы и вуза очень серьезная. На мой взгляд, она говорит о том, что не вуз должен подстраиваться под программу школы, а школа должна эволюционировать под требования вуза. При этом очевидно школе сложнее перестраиваться, это более мощный механизм, чем вуз», - сказал он.
При этом собеседник НСН также допустил, что при сбалансированном подходе к образовательному процессу возможна оптимизация школьной программы.
«Если брать концепцию развития ребенка до 11 класса, нужно интегрировать в процесс подготовки и репетиторов. Вывести институт репетиторства из тени. Заключать с репетиторами госконтракты, давать им возможность платить налоги, засчитывать педагогический стаж, получать в будущем пенсии. При сбалансированной учебной программе с 1 по 11 класс может выясниться, что для поступления в тот или иной вуз не нужно 11 лет. Это не столько сокращение, сколько оптимизация. Есть предметы, которые можно объединять с другими. К примеру, филологу не нужны биология, химия, физика в том понимании, в котором эти предметы необходимы для поступления в МГТУ им. Баумана. Есть предмет физкультура, дети во многих школах на этих уроках прыгают через козла. Почему бы не дать им возможность ходить на секции и засчитывать это в рамках физкультуры или развивать систему школьных спортклубов? Если мы говорим о сокращении количества часов, есть предметы, где программа дисциплины просто раздута на два года, а можно было бы уложить в один год. В целом, школа в XXI веке должна дать базовые знания, помочь с выбором профессионального направления и научить ребенка учиться», - объяснил Володарский.
Ранее в России создали новый стандарт обучения для учеников 10-11-х классов школ, который вступит в силу с 1 сентября следующего года. Одно из ключевых изменений связано с профильным обучением.
Кроме того, в конце феврале глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября 2026 года обществознание в школах будут изучать только с 9-го класса.
