При этом собеседник НСН также допустил, что при сбалансированном подходе к образовательному процессу возможна оптимизация школьной программы.

«Если брать концепцию развития ребенка до 11 класса, нужно интегрировать в процесс подготовки и репетиторов. Вывести институт репетиторства из тени. Заключать с репетиторами госконтракты, давать им возможность платить налоги, засчитывать педагогический стаж, получать в будущем пенсии. При сбалансированной учебной программе с 1 по 11 класс может выясниться, что для поступления в тот или иной вуз не нужно 11 лет. Это не столько сокращение, сколько оптимизация. Есть предметы, которые можно объединять с другими. К примеру, филологу не нужны биология, химия, физика в том понимании, в котором эти предметы необходимы для поступления в МГТУ им. Баумана. Есть предмет физкультура, дети во многих школах на этих уроках прыгают через козла. Почему бы не дать им возможность ходить на секции и засчитывать это в рамках физкультуры или развивать систему школьных спортклубов? Если мы говорим о сокращении количества часов, есть предметы, где программа дисциплины просто раздута на два года, а можно было бы уложить в один год. В целом, школа в XXI веке должна дать базовые знания, помочь с выбором профессионального направления и научить ребенка учиться», - объяснил Володарский.

Ранее в России создали новый стандарт обучения для учеников 10-11-х классов школ, который вступит в силу с 1 сентября следующего года. Одно из ключевых изменений связано с профильным обучением.

Кроме того, в конце феврале глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября 2026 года обществознание в школах будут изучать только с 9-го класса.

