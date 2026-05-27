Втрое дороже: Эксперты сравнили цены на квартиры в Петербурге и Хургаде
Квартира в Санкт-Петербурге стоит почти в три раза дороже, чем недвижимость на побережье Красного моря в Египте. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства «ИнХургада».
По данным специалистов, средняя цена вторичного жилья в северной столице достигла 13,2 млн рублей. Для сравнения: аналогичный лот в Хургаде обойдется в 4,62 млн рублей.
Самый дешевый объект в Петербурге продается за 3,9 млн рублей. В египетском курортном городе минимальная цена составляет 1,44 млн рублей. Речь идет о студии площадью 23 квадратных метра на закрытой территории с бассейнами в районе Эль Ахия.
При этом средняя стоимость квартир в Хургаде за месяц снизилась почти на 15%. Средний метраж лотов сократился с 72,8 до 63 квадратных метров. При этом средняя площадь жилья в Египте остается выше, чем у многих компактных квартир в крупных городах России.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в эфире НСН предупредил о росте цен на вторичное жилье до 10 процентов.
