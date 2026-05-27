Терапевт назвала ключевые составляющие активного долголетия
Терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова раскрыла ключевые компоненты активного долголетия в беседе с «Лентой.ру». В первую очередь врач посоветовала придерживаться стабильного графика сна — ложиться и просыпаться в одинаковое время.
Это синхронизирует циркадные ритмы (внутренние биологические часы), регулирующие выработку мелатонина и кортизола. Такой режим снижает риск метаболических нарушений и улучшает восстановление тканей, пояснила доктор.
По словам Серебряковой, качественное живое общение без телефонов в течение 10-15 минут активирует окситоциновые пути и снижает хронический стресс. Социальная изоляция, напротив, повышает риск сердечно-сосудистых проблем.
Для долголетия необходимо включать белок в каждый прием пищи: суммарно 1,2-1,6 грамма на килограмм веса. Равномерное распределение белка способствует обновлению клеток и замедляет саркопению — возрастную потерю мышечной массы и силы.
Не менее важна бытовая активность, которая поддерживает чувствительность клеток к инсулину без трудных тренировок. Терапевт рекомендовала проходить восемь-десять тысяч шагов ежедневно, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
