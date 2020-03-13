В Петербурге до конца апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга вводят с понедельника, 16 марта, запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Мера будет действовать до 30 апреля. На территории города запрещается проводить театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.
В Ленинградской области сегодня подтвердился первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболела женщина из Всеволожского района, которая до этого побывала в Италии.
На прошлой неделе стало известно об отмене Петербургского экономического форума из-за распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться с 3 по 6 июня.
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