В Петербурге до конца апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Мера будет действовать до 30 апреля. На территории города запрещается проводить театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

В Ленинградской области сегодня подтвердился первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболела женщина из Всеволожского района, которая до этого побывала в Италии.

На прошлой неделе стало известно об отмене Петербургского экономического форума из-за распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться с 3 по 6 июня.

