Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии

Нагатинский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей вокалисту дэткор-группы Slaughter to Prevail Александру Шиколаю, также известному под сценическим именем Alex Terrible. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным инстанции, Шиколай признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.