Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии
Нагатинский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей вокалисту дэткор-группы Slaughter to Prevail Александру Шиколаю, также известному под сценическим именем Alex Terrible. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным инстанции, Шиколай признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Максимальное наказание по данной статье КоАП составляет 50 тысяч рублей, и именно такой штраф был назначен музыканту.
Slaughter to Prevail — российская метал-группа, основанная в Екатеринбурге в 2014 году. Коллектив широко известен в международном сообществе благодаря агрессивной манере исполнения и концертной активности за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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