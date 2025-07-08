В ходе посещения племенного завода по выращиванию коз под Могилевом он также продегустировал козье молоко, отметив, что у него не должно быть запаха.

«Я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — пояснил Лукашенко.

По окончании визита белорусскому лидеру подарили двух коз - зааненской и альпийской пород, чьё молоко лишено специфического запаха.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что резкий рост популярности кефира, который пьёт президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

