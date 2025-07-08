СМИ: США израсходовали запасы ракет для ЗРК Patriot на 75%
США израсходовали свои запасы ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на 75%. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Guardian.
Собеседники издания утверждают, что в результате отправки военной помощи Украине, а также отражения иранских воздушных атак на территорию Израиля и американскую базу в Катаре, запасы ракет уменьшились до 25% от уровня, необходимого для реализации военных планов Пентагона.
Источники газеты добавили, что в американском военном ведомстве сомневаются в способности быстро восполнить израсходованные запасы вооружений.
Ранее в Пентагоне заявили, что приостановка поставок ряда видов вооружений, включая ракеты для систем Patriot, связана с необходимостью инвентаризации запасов вооружений в американских арсеналах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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